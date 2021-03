In Kassel ist ein verstörendes Video aus einer Flüchtlingsunterkunft aufgetaucht. Ein 32 Jahre alter Bewohner hatte dort offenbar betrunken randaliert. Die Angestellten riefen Polizei und Rettungskräfte. Dann eskalierte die Situation.

Es sind Szenen, die schockieren: Ein Mann liegt fixiert auf einer Trage, ein Sanitäter kommt - und schlägt ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Zwei Polizisten stehen dabei, greifen aber nicht ein. Geschehen ist das am 8. November vergangenen Jahres in einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel. Im offiziellen Polizeibericht zum betreffenden Einsatz wird es nicht erwähnt. Doch jetzt ist ein Video des Vorfalls aufgetaucht, das für Empörung sorgt.

Der Mann auf der Trage, ein 32-jähriger Syrer, soll zuvor betrunken randaliert haben. Polizei und Rettungsdienst werden gerufen. Als sie in der Flüchtlingsunterkunft eintreffen, geht der 32-Jährige mit einer Alu-Leiter auf sie los und bespuckt sie, wie es im Einsatzbericht heißt. Die Polizisten setzen Pfefferspray ein.

Mann erleidet doppelten Jochbeinbruch

Nachdem die Beamten den Randalierer auf einer Trage fixiert haben, geschieht, was im nun aufgetauchten Video dokumentiert ist: Der 44 Jahre alte Sanitäter tritt an den Gefesselten heran und schlägt ihn mit der rechten Faust gegen den Kopf. Später wird der 2015 aus Aleppo nach Deutschland geflohene Mann in einen Krankenwagen gebracht, wo er laut Polizeibericht weiter randaliert. Nach Informationen der Bild-Zeitung erleidet der Syrer, der am nächsten Tag Anzeige erstattet, einen doppelten Jochbeinbruch und Prellungen.

Wie die Staatsanwaltschaft Kassel auf hr-Nachfrage mitteilt, wird gegen den Flüchtling wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte, Widerstands gegen Polizeibeamte, Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und Sachbeschädigung ermittelt. Gegen den Sanitäter wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Der 44-Jährige war beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) beschäftigt, ihm wurde direkt nach dem Vorfall fristlos gekündigt, sagt Geschäftsführer Michael Görner dem hr. Das Verhalten entspreche "nicht dem, wofür wir uns einsetzen", erklärt Görner. Der ASB distanziere sich von jeglicher Gewalt und setze sich für Solidarität ein.

"Schrecklich, das mitansehen zu müssen"

Auch die Polizeibeamten stehen im Visier der Ermittlungsbehörde, um "das Verhalten auf eine mögliche strafrechtliche Bedeutsamkeit hin zu prüfen". Die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt.

Erste Politiker fordern Konsequenzen für die Polizeibeamten: Die Bild zitiert einen Sprecher von Innenminister Peter Beuth (CDU): "Unabhängig davon, wie sich die fixierte Person zuvor gegenüber dem Sanitäter verhalten haben mag, ist es völlig inakzeptabel, eine wehrlose Person zu schlagen." Es stehe "unzweifelhaft der Straftatbestand der Körperverletzung im Raum. Wenn Polizisten Zeugen einer solchen Straftat werden, müssen sie sofort mit aller Entschlossenheit einschreiten."

Das Landespolizeipräsidium habe laut dem zuständigen Ministeriumssprecher "eine umfassende Aufklärung in die Wege geleitet. Gegen die eingesetzten Polizeibeamten würden disziplinarische Konsequenzen geprüft."

Der Kasseler Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels (SPD) sagte, es sei "schrecklich, so etwas mit ansehen zu müssen. Egal, was vorher passiert ist: Nichts rechtfertigt, einen fixierten und wehrlosen Menschen derart anzugreifen. Dieser Vorfall muss lückenlos und vollständig aufgeklärt werden. Das gilt für den Sanitäter und auch für die Polizisten, die tatenlos zusehen."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 11.03.2021, 16.45 Uhr