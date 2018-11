Gesperrter Zugang zur S-Bahn-Station Ostendstraße nach dem tödlichen Unfall in Frankfurt.

Gesperrter Zugang zur S-Bahn-Station Ostendstraße nach dem tödlichen Unfall in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Video des tödlichen S-Bahnunfalls in Frankfurt beschäftigt Polizei

Von dem überrollten 17-Jährigen an der Frankfurter S-Bahn-Station Ostendstraße kursiert offenbar ein Video im Internet und an der Schule des Getöteten. Die Aufnahmen rufen nun Ermittler der Polizei auf den Plan.

Den in Frankfurt beim Versuch, einem Obdachlosen zu helfen, von einer S-Bahn erfassten und tödlich verletzten 17-Jährigen hat nach dem Unfall jemand gefilmt. Ein Video ist der Bundespolizei bekannt, wie Sprecher Christian Altenhofen hessenschau.de am Mittwoch sagte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hatte zuvor darüber berichtet.

Laut Bundespolizei ist das Video auf einer Internetseite veröffentlicht worden, die über einen Server in Australien betrieben wird. Es handle sich um eine Seite, die vorwiegend Unfall- und Kriegsopfer abbilde, sagte Altenhofen. Den Ablauf zeige es nicht, sagte Altenhofen, jedoch die in der Station Ostendstraße im Gleisbett liegende Leiche. Alptug S. aus Hanau war vor gut einer Woche von einem einfahrenden Zug überrollt worden, als er einen wohnsitzlosen Mann von den Gleisen retten wollte.

Staatsanwaltschaft muss entscheiden

Die Familie des Verstorbenen machte die Polizei dem FAZ-Bericht zufolge darauf aufmerksam, dass Bilder des Unfalls auch an der Schule des 17-Jährigen in Hanau gezeigt worden seien. Altenhofen sagte, es sei Strafanzeige bei der Polizei in Hanau erstattet worden. Zum Inhalt der Anzeige konnte er keine Angaben machen.

Die Bundespolizei habe die primären Ermittlungen zu dem Unfall übernommen. Ob und, wenn ja, welche Behörde zu dem Video-Ersteller ermitteln wird, ist laut Altenhofen noch nicht klar. Der Weg gehe nun von der Polizei Hanau zur Staatsanwaltschaft, die den Ermittlungsauftrag vergebe.

"Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs"

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte am Mittwoch, ihr sei noch kein Verfahren bekannt. Laut Bundespolizei-Sprecher Altenhofen käme Paragraf 201a des Strafgesetzbuchs infrage. Dieser behandelt die "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen".

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist unterdessen weiter unklar. Zwar meldeten sich nach Angaben der Bundespolizei viele Zeugen. Darunter sei aber keiner, der den Zusammenstoß tatsächlich gesehen habe. Die Bahnstation ist nicht videoüberwacht.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 21.11.2018, 18 Uhr