In Hessen bieten seit Jahresbeginn alle Justizvollzugsanstalten (JVA) Videotelefonie für Gefangene an.

Wie das Justizministerium am Dienstag mitteilte, wurde damit ein 2018 gestartetes Pilotprojekt zur Videokommunikation von Gefangenen per Skype in einer JVA flächendeckend ausgerollt.