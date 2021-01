Die Appelle, auf Tagesausflüge in den Schnee zu verzichten, zeigen offenbar Wirkung: Trotz schönstem Winterwetter haben Besucher die hessischen Wintersportgebiete am Sonntag nicht überrannt. Die Parkplätze waren dennoch voll.

Schöne Winterlandschaften bei Sonnenschein genießen - das blieb in Hessens Wintersportgebieten am Sonntag vor allem Frühaufstehern vergönnt. Die Parkplätze waren im ganzen Land schnell voll.

Das Polizeipräsidium Osthessen teilte über Twitter mit, dass die Parkplätze rund um den Hoherodskopf bereits am Sonntagvormittag ausgeschöpft waren und appellierte an die Menschen, den Bereich zu meiden. Von einem Massenandrang konnte zumindest am Vormittag noch nicht die Rede sein: "Es ist alles ganz ruhig bei uns", sagte ein Sprecher über die Situation an der Wasserkuppe und am Hoherodskopf.

Auf der Wasserkuppe war am Sonntagmorgen noch nichts los. Bild © Carsten Gohlke/hr

Kein Verkehrschaos am Feldberg

Auch am Feldberg gab es kein Verkehrschaos, obwohl viele Besucher mit dem Auto anreisten. "Die Parkplätze rund um die Sperrungen sind alle gut befüllt", teilte ein Sprecher der Polizei Westhessen mit. "Aber der Verkehr läuft noch. Im Moment ist das noch gut zu händeln." Die Zufahrtsstraßen rund um den Großen Feldberg sind noch bis einschließlich kommenden Montag gesperrt.

Auch im Rheingau-Taunus-Kreis waren laut Polizei die meisten Parkplätze und Straßen an den Naherholungsgebieten am Morgen weitestgehend besetzt. Es seien zusätzliche Sperrungen eingerichtet worden. Die Polizei twitterte: "Bitte auf eine weitere Anreise verzichten!"

Autos haben sich am Essigberg in Kassel festgefahren

In Kassel berichteten die Beamten via Twitter, dass schon viel los sei am "Hohen Gras". "Mehrere Fahrzeuge haben sich bereits am Parkplatz Essigberg festgefahren, weshalb die Parkfläche jetzt gesperrt wird", hieß es am Vormittag.

Betretungsverbote, gesperrte Zufahrtsstraßen und verstärkte Kontrollen sollten Menschenansammlungen in den hessischen Wintersportgebieten verhindern. Bereits an den vergangenen Tagen war appelliert worden, touristische Ausflugsziele angesichts der Corona-Pandemie zu meiden. Vielerorts, wie im Taunus, ist auch Schneebruch eine Gefahr. Auch am Samstag hielten sich viele daran - der befürchtete Massenandrang blieb aus.

Sendung: hr-iNFO, 10.1.2021, 13.00 Uhr