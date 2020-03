Viele Straftaten am Hauptbahnhof Frankfurt

Am Hauptbahnhof Frankfurt wurden 2019 so viele Straftaten registriert wie an keinem anderen Bahnhof Deutschlands.

Die Bundespolizei verzeichnete dort 4.787 Delikte, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP hervorgeht. Auf Platz zwei und drei folgen die Hauptbahnhöfe in Köln (4.357) und Hamburg (3.556).