Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B47 bei Lampertheim (Bergstraße) sind vier Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein Transporter am Freitagabend beim Spurwechsel von einer Ampel mit einem Auto zusammengestoßen und hatte dieses auf eine weiteres Fahrzeug geschoben. Eines der Autos sei umgekippt. Drei der vier Leichtverletzten kamen vorsorglich in Kliniken. Den Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 37.000 Euro.