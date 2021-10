Feuerwehrleute an einem der brennenden Lkw

Feuerwehrleute an einem der brennenden Lkw Bild © osthessen-news.de

Vier Lkw fahren an Stauende aufeinander - Fahrer stirbt

Bei einem Unfall mit vier Lastwagen auf der A7 in Osthessen ist einer der Fahrer ums Leben gekommen. Zwei Lkw fingen Feuer, die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz hinter der Tank- und Rastanlage Großenmoor in Fahrtrichtung Süden. Wegen eines vorherigen Unfalls hatte sich dort ein Stau gebildet, in das die Lkw-Fahrer hineingefahren sind. Ein Lkw-Fahrer kam dabei ums Leben. Wie es den anderen Fahrern geht, war zunächst unklar.

Insgesamt seien zwei der verunglückten Fahrzeuge in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Mindestens ein Lkw hatte demnach Holz-Pellets geladen. Das Feuer beschäftigte die Rettungskräfte über Stunden - die Löscharbeiten dauerten am späten Abend noch an. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären.

Die A7 musste für die Löscharbeiten stundenlang gesperrt werden Bild © osthessen-news.de

A7 Richtung Süden weiterhin gesperrt

Weil die A7 wegen des Unfalls in Richtung Süden gesperrt werden musste, bildete sich zeitweise ein kilometerlanger Stau. Eine Umleitung über Niederaula über die U84 wurde eingerichtet. Die Polizei rechnete damit, dass die A7 noch für Stunden gesperrt bleibt.