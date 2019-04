Einbruch in Wettbüro

Einbruch in Wettbüro Vier Männer festgenommen

Die Polizei hat vier Männer nach einem versuchten Einbruch in ein Wettbüro in Hofheim festgenommen.

Zeugen hatten einen Täter in der Nacht zum Dienstag am Hintereingang beobachtet, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei einer anschließenden Kontrolle eines Auto wurden die vier Männer überführt. In dem Wagen befand sich Einbruchswerkzeug.