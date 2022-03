In einer "äußerst schwierigen Aktion" hat die Bundesregierung mutmaßliche IS-Anhängerinnen mit ihren Kindern aus Syrien zurückgeholt. Bei der Ankunft in Frankfurt wurden vier von ihnen auf Antrag der Bundesanwaltschaft festgenommen.

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstagmorgen vier Frauen am Frankfurter Flughafen festnehmen lassen. In den Haftbefehlen wird den deutschen Frauen im Alter zwischen 23 und 36 Jahren die Beteiligung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen.

Vorwurf der Mitgliedschaft in Terrororganisation

Die Frauen waren am Abend zuvor mit sechs weiteren mutmaßlichen Anhängerinnen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und 27 Kindern am Flughafen angekommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Die Bundesregierung hatte sie nach Angaben des Außenministeriums in einer "äußerst schwierigen Aktion" aus einem Gefangenenlager im Nordosten Syriens geholt.

Die festgenommenen Frauen aus Deutschland sollen zwischen 2013 und 2016 nach Syrien eingereist sein und sich dort dem sogenannten IS angeschlossen haben. Eine der Frauen soll mit ihrem Mann eine Jesidin als Sklavin gehalten haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Menschenhandel vor.

Gegen weitere der in Frankfurt angekommenen Frauen ermitteln verschiedene Generalstaatsanwaltschaften.

Außenministerin Baerbock: Kinder sind Opfer des IS

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte, die 27 Kinder seien letztlich Opfer des IS. "Sie haben ein Recht auf eine bessere Zukunft fernab seiner tödlichen Ideologie, und auf ein Leben in Sicherheit, wie wir es auch unseren eigenen Kindern wünschen", sagte sie. Die Mütter müssten sich jetzt für ihr Handeln verantworten.

Deutschland hat in den vergangenen Jahren mehrfach deutsche IS-Anhängerinnen und ihre Kinder aus Syrien zurückgeholt.