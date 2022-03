Feuerwehreinsatz an der Rüsselsheimer Parkschule.

Vier Schüler in Rüsselsheim durch Reizgas verletzt

Großeinsatz an Schule

An einer Schule in Rüsselsheim sind vier Schüler durch Reizgas verletzt worden. Zahlreiche Rettungs - und Feuerwehrwagen waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wie die Polizei mitteilte, soll am Donnerstag gegen 12.15 Uhr Pfefferspray in einem Klassenzimmer der Parkschule in Rüsselsheim (Groß-Gerau) versprüht worden sein. Demnach klagten mehrere Schülerinnen und Schüler anschließend über Augen- und Atemwegsbeschwerden, vier von ihnen mussten medizinisch betreut werden.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Teile der Schule wurden vorsorglich geräumt und alle Schüler nach draußen gebracht. Im Bereich der Schule kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 13.15 Uhr konnte das Schulgebäude wieder betreten werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 15 Jahre alten Jugendlichen.