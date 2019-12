Bei einem Unfall auf der Landstraße K172 bei Langen (Offenbach) sind vier Menschen schwer verletzt worden, drei Männer erlitten leichte Verletzungen.

Ein 65-Jähriger hatte am Mittwochmittag beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz ein entgegenkommendes Auto übersehen. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, seine vier Beifahrer im Alter zwischen 18 und 87 Jahren kamen mit schweren Verletzungen in Kliniken. In dem entgegenkommenden Wagen saßen drei Männer im Alter von 25, 31 und 34 Jahren, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurden.