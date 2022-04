Vier Shisha-Bar-Betreiber in Marburg angezeigt

Die Polizei ermittelt gegen die Betreiber von vier Shisha-Bars in Marburg. Nach Informationen vom Montag waren in allen vier Bars bei Kontrollen am Freitag Verstöße festgestellt worden.

In einem der Betriebe war demnach der zulässige Kohlenmonoxidwert um ein Vielfaches überschritten. Die Kontrolleure alarmierten die Feuerwehr und schlossen die Shisha-Bar, in der sich zu der Zeit keine Gäste aufhielten, vorübergehend.

Wegen Verstößen gegen das Tabaksteuergesetz beschlagnahmten die Ermittler zudem 29 Kilogramm Shisha-Tabak. Auch gegen das Jugendschutzgesetz sei in mindestens einem der kontrollierten Betriebe verstoßen worden.