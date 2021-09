Bei einem verheerenden Unfall auf der Autobahn 5 bei Friedberg sind vier Menschen getötet worden, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Schuld war möglicherweise ein Falschfahrer.

Tote und Verletzte in vier Autowracks, Trümmerteile weithin verteilt: Den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und medizinischem Notdienst bot sich auf der A5 an der Anschlussstelle Friedberg (Wetterau) ein Bild der Verheerung. Bei dem schweren Unfall, der sich dort am frühen Sonntagmorgen kurz vor 5 Uhr in Fahrtrichtung Kassel ereignet hat, sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden, mehrere wurden verletzt.

Zwei Menschen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Einer davon schwebe in Lebensgefahr.

Kurz vor dem Unfall am frühen Morgen sei ein Falschfahrer gemeldet worden. "Nach jetzigem Kenntnisstand müssen wir davon ausgehen, dass er offenbar mit dem Unfallhergang auch noch zu tun hat", sagte eine Polizeisprecherin.

Autowrack in der Leitpanke der A5 Bild © Michael Seeboth (hr)

Gewissheit über die Beteiligung eines Falschfahrers udn den Unfallhergang gab es bis zum frühen Nachmittag nicht. Ein Sachverständiger soll helfen, die Frage zu beantworten. Die Unfallstelle erstreckt sich über mehrere hundert Meter.

Die Autobahn war in Richtung Norden bis zum Mittag komplett zwischen Friedberg und Ober-Mörlen (Wetterau) gesperrt. Ab dem Bad Homburger Kreuz bildete sich ein kilometerlanger Stau. Gegen 12.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt, und die Polizei hob die Sperrung der Autobahn auf. Die Räumung dauert auch deshalb so lange, weil an der Unfallstelle viel Öl und Sprit ausgelaufen war.