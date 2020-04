Immer immer Seniorenheime melden Corona-Fälle. In drei Heimen gab es bereits Tote. Viele Bewohner und Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet.

Die Corona-Krise hat auch in hessischen Altenpflegeheimen Todesopfer gefordert. In einem Altenheim in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) sind zwei Bewohner an Covid-19 gestorben, auch in Treysa (Schwalm-Eder) und Höchst (Odenwald) gab es Tote. Dazu wurden zahlreiche Bewohner in verschiedenen Einrichtungen positiv auf Corona getestet.

Zwei Corona-Tote in Niederaula

Im Kreisaltenzentrum in Niederaula sind zwei 79 und 83 Jahre alte Männer gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Das teilte der Landkreis bereits am Dienstag mit. Zunächst stand noch nicht fest, ob der Tod der beiden Bewohner tatsächlich auf das Virus zurückzuführen ist. Das Sozialministerium führt die Todesfälle seit Mittwoch aber in der offiziellen Corona-Statistik.

Im Auftrag des Kreisgesundheitsamts werden derzeit alle rund 180 Mitarbeiter und 116 Bewohner des Heims auf das Coronavirus getestet. Die Tests laufen noch, bis Mittwochmittag wurden aber bereits 20 positive Fälle gemeldet. Das Heim steht seit dem Wochenende unter Quarantäne.

Ein Toter und viele Infizierte in Treysa

In Treysa, einem Stadtteil von Schwalmstadt, ist am Mittwoch ein mit dem Coronavirus infizierter Bewohner eines Seniorenheims im Krankenhaus gestorben, wie das Rote Kreuz Schwalm-Eder dem hr bestätigte. Der Mann war demnach 95 Jahre alt und hatte mehrere Vorerkrankungen.

Insgesamt 22 Bewohner und fünf Mitarbeiter des DRK-Heims waren positiv auf das Virus getestet worden, wie der Kreis am Samstag mitteilte. Die Betroffenen befinden sich isoliert auf ihren Zimmern und werden behandelt, die Mitarbeiter sind in häuslicher Quarantäne. "In unseren Einrichtungen besteht seit über zwei Wochen ein Besuchsverbot", sagte Manfred Lau, Geschäftsführer des DRK Schwalm-Eder.

Pflegeheim in Höchst nach Todesfall unter Quarantäne

Auch in einem Pflegeheim im Odenwaldkreis ist am Dienstag eine Bewohnerin an den Folgen von Covid-19 gestorben. Dies bestätigte der Kreis. Nach hr-Informationen handelt es sich um ein Heim in Höchst. Die Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein nachträglich durchgeführter Test bestätigte die Infektion mit dem Coronavirus. Zuerst hatte das Odenwälder Journal darüber berichtet. Das Heim steht unter Quarantäne.

Nach Angaben des Odenwaldkreises sind elf weitere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei befänden sich mittlerweile im Krankenhaus. Bei sieben Bewohnern sei der Test negativ ausgefallen. Bei zwölf Bewohnern standen am Dienstagabend die Testergebnisse noch aus. Ob auch Mitarbeiter infiziert sind, ist bisher nicht bekannt.

Die Quarantäne war vom zuständigen Gesundheitsamt angeordnet worden. Landrat Frank Matiaske (SPD) bezeichnet den Fall als "besonders tragisch", da die Einrichtung sämtliche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten habe. Mit der Pflegeheimleitung sei eine intensive Überwachung der betroffenen Bewohner vereinbart.

Zahl der Infizierten in Herborn gestiegen

In einem Altenpflegeheim des Roten Kreuzes in Herborn (Lahn-Dill) gibt es ebenfalls mehrere infizierte Bewohner und Mitarbeiter. Noch Mitte letzter Woche hatte der Kreis zehn Infizierte gemeldet, mittlerweile ist die Zahl laut Rotem Kreuz auf 17 gestiegen - darunter neun Bewohner und acht Mitarbeiter.

Die infizierten Mitarbeiter sind zu Hause in Quarantäne, die erkrankten Bewohner werden isoliert in ihren Zimmern betreut. Alle Bewohner des Pflegeheims stehen unter Quarantäne.

Vier positive Fälle in Fulda

In Fulda ist ebenfalls ein Altenheim betroffen. Aufgrund einer positiv getesteten Mitarbeiterin sind von Sonntag bis Dienstag 110 Mitarbeiter und Bewohner getestet worden. Zwei weitere Beschäftigte und eine Bewohnerin haben sich infiziert, wie der Landkreis mitteilte.

Das Gesundheitsamt des Kreises habe daraufhin für die Einrichtung alle notwendigen Maßnahmen getroffen, hieß es in Fulda. "Dazu gehören insbesondere die Recherche der Kontaktpersonen, die Veranlassung der Tests und die Quarantänisierung der betreffenden Personen."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 01.04.2020, 19.30 Uhr