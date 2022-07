Nach einem Auffahrunfall mit vier Verletzten in Osthessen ist der mutmaßliche Verursacher geflohen.

Laut Polizeibericht hatte der oder die Unbekannte am Freitagabend einem anderen Fahrzeug bei Flieden (Fulda) an der Auffahrt Rückers-Nord zur Bundesstraße 27 die Vorfahrt genommen. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Wagen zu verhindern, krachten zwei nachfolgende Fahrzeuge in das Auto eines 20-Jährigen. Das einbiegende Fahrzeug entfernte sich danach vom Unfallort. In den drei kollidierten Autos wurden drei Frauen und ein Mann leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Blechschaden auf 15.000 Euro.