Bei einem Unfall in der Darmstädter Innenstadt sind vier Menschen verletzt worden.

Eine 18-Jährige wendete am späten Sonntagnachmittag mit ihrem Auto an einer Kreuzung und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 28-Jährigen zusammen. Dieser wurde gegen das Auto eines 23-Jährigen geschoben, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Gesamtschaden beträgt 17.000 Euro.