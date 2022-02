Vier Verletzte bei Brand in Frankfurter Pension

Beim Brand in einer Pension im Gutleutviertel in Frankfurt sind am Sonntag nach Feuerwehrangaben vier Menschen verletzt worden.

Eine Person sei aus einem der oberen Fenster gesprungen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 60 Personen mussten betreut werden. Knapp 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Schadenshöhe ist unklar, zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.