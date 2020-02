Vier Verletzte bei Chemieunfall in Internat

Schloss Bieberstein in Hofbieber

Feuerwehr-Großeinsatz in Schloss Bieberstein: In dem Internat in Hofbieber sind bei einer Verpuffung im Chemiesaal nach ersten Informationen zwei Schüler und zwei Lehrer verletzt worden.

Nach einer Verpuffung in den Chemieräumen des Schlosses Bieberstein bei Hofbieber (Fulda) gibt es nach bisherigen Erkenntnissen vier Verletzte. Dabei handelt es sich laut Polizei um zwei Lehrer und zwei Internatsschüler.

Wie schwer sie verletzt wurden, konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Die Betroffenen würden im Krankenhaus behandelt. Das Online-Portal Osthessen-News , das zuerst berichtete, berichtete von nicht lebensgefährlichen Verletzungen.

Stoffe beim Aufräumen vermischt

Laut Polizei war es am Dienstag gegen 12 Uhr zu dem Chemieunfall gekommen. Lehrer hätten bei Aufräumarbeiten mehrere unbekannte Stoffe vermischt, sodass es zur Verpuffung kam. Schüler befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Raum, doch der laut Osthessen-News "gefährliche und reizende Stoff" breitete sich offenbar schnell aus.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an und räumten die betroffenen Säle. Am Nachmittag liefen die Reinigungsarbeiten in dem Schloss, das im Hofbieberer Ortsteil Langenbieber liegt.

Großeinsatz am Internat. Bild © osthessen-news.de

Sendung: hr-iNFO, 11.02.2020, 16.00 Uhr