Detonation in Dachgeschosswohnung in Cölbe [Audioseite]

Bei einer Explosion in einer Dachgeschosswohnung in Cölbe sind vier junge Menschen teils schwer verletzt worden. Die Wucht der Detonation ließ sogar Dachziegel auf die Straße fliegen.

Mit teils schweren Verletzungen und Brandwunden sind vier Menschen im Alter von 19 bis 28 Jahren nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Cölbe (Marburg-Biedenkopf) in Krankenhäuser eingeliefert worden. Der 28 Jahre alte Bewohner der Wohnung und ein 19-jähriger Besucher erlitten derart schwere Brandwunden, dass sie in eine Spezialklinik für Brandverletzungen eingeliefert wurden. Dem Bewohner wurde durch die Detonation wohl eine Hand abgetrennt.

Ebenfalls verletzt wurden eine 19-jährige Frau und ein weiterer 25-jähriger Mann. Letzterer zog sich seine Verletzungen nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler beim Versuch zu, die Frau aus der Wohnung zu retten. Zum Zeitpunkt der Explosion am Dienstagabend soll er sich gerade zufällig nicht in der Wohnung aufgehalten haben. Beide werden in der Uni-Klinik Marburg behandelt.

Lauter Knall schreckt Nachbarn auf

Wie die Polizei mitteilte, hatten Nachbarn gegen 22.15 Uhr einen lauten Knall in einer Dachgeschosswohnung gemeldet. Was die Explosion auslöste, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise hatten die Verletzten mit explosivem Materialien hantiert.

Durch die Detonation wurden Dachziegel auf die Straße geschleudert und ein Fenster aus der Verankerung gedrückt. Der Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro beziffert. Am Mittwoch waren Brandermittler vor Ort, um die Ursache zu klären.

Sendung: hr-iNFO, 09.09.2020, 7 Uhr