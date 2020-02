Die Feuerwehr musste nach dem Unfall in Bad Homburg eine Frau aus den Trümmern ihres Autos befreien.

Die Feuerwehr musste nach dem Unfall in Bad Homburg eine Frau aus den Trümmern ihres Autos befreien. Bild © einsatzfotos.tv

Auf dem Ostring in Bad Homburg sind zwei Autos ineinander gekracht. Eine Frau geriet mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und verletzte sich schwer.

Wie die Polizei mitteilte, fuhren am Samstag gegen 19.30 Uhr ein Kleinwagen und ein SUV in entgegengesetzter Richtung auf dem Ostring in Bad Homburg. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Fahrerin des Kleinwagens auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den größeren Wagen.

Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden nach Auskunft der Polizei verletzt: ein Mann, eine Frau und ihr kleines Kind im SUV leicht; die mutmaßliche Unfallverursacherin schwer. Die Feuerwehr musste die Frau mit hydraulischem Gerät über den Kofferraum aus ihrem bis zur Windschutzscheibe eingedrückten Auto befreien. Ein Rettungsdienst brachte sie unter Einsatz eines Spineboards zur Wirbelsäulenstabilisierung in ein Krankenhaus.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war auch am Sonntagmorgen unklar. Auch Details zu den Verletzten lagen nicht vor. Nach unbestätigten Medienberichten saß das Kleinkind unangeschnallt auf dem Schoß seiner Mutter.