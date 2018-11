Völlig zusammengestaucht wurde der schwarze Pkw, in den von hinten ein weiteres Auto raste.

Vier Verletzte bei Unfall an der Schiersteiner Brücke

In Stauende gerast

Nahezu ungebremst ist ein Pkw ins Stauende bei der Baustelle Schiersteiner Brücke gerast. Vier Menschen wurden verletzt, dazu entstand ein hoher Blechschaden.

Zu dem Unfall kam es, weil ein Auto offenbar das Stauende auf der A643 nahe der Baustelle Schiersteiner Brücke in Richtung Mainz übersehen hatte. Wie die Polizei mitteilte, raste der Pkw am Samstag gegen 14.50 Uhr in ein stehendes Auto und schob es auf die beiden davor stehenden Fahrzeuge. Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen - wurden verletzt, eine davon schwer.

Die Polizei sperrte die Autobahn kurzzeitig voll zur Unfallaufnahme und zur Bergung. Gegen 16.20 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Zwei der Autos erlitten Totalschaden, die beiden anderen wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.