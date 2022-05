Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind auf der A661 bei Langen (Offenbach) vier Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 41-Jähriger am Freitagabend den Wagen einer 39 Jahre alten Frau gerammt, die einen Pkw überholte. Das Auto des 41-Jährigen prallte dann noch in den überholten Wagen eines 62-Jährigen, der sich auf der rechten Spur befand.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit nach Angaben der Polizei noch ungeklärt, man suche Zeugen. Die Autobahn 661 musste in Fahrtrichtung Egelsbach für zwei Stunden gesperrt werden.