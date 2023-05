Vier Verletzte bei Zusammenstoß in Eschwege

Kurzmeldung Vier Verletzte bei Zusammenstoß in Eschwege

Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind am Dienstag in Eschwege die vier Insassen, darunter ein Kleinkind, verletzt worden.

Sie alle kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Nach Polizeiangaben hatte eine 70 Jahre alte Fahrerin beim Abbiegen das Auto eines 42-Jährigen übersehen. Die Straße war an der Unfallstelle mehr als eine Stunde gesperrt. Den Schaden gab die Polizei mit rund 18.000 Euro an.