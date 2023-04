Beim Zusammenstoß eines Polizeiautos mit einem Pkw in Hanau sind am Montag vier Personen leicht verletzt worden.

Wie die Beamten mitteilten, war das mit vier Personen besetzte Einsatzfahrzeug mit Blaulicht unterwegs, als es bei einem Wendemanöver der Polizisten zu dem Unfall kam. Der genaue Hergang werde noch geklärt. In dem Einsatzfahrzeug wurden der 26-jährige Fahrer, ein 40-jähriger Kollege sowie eine 21 Jahre alte Kollegin verletzt. In dem anderen Wagen erlitt die 27 Jahre alte Fahrerin leichte Verletzungen. Sie und der 26-Jährige kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. In beiden Fahrzeugen blieb je eine Person unverletzt. Der Schaden wurde auf 16.000 Euro beziffert.