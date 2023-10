Vier Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen in Fulda

An einer Kreuzung in Fulda sind am Donnerstag ein Streifenwagen der Polizei und ein Jeep zusammengestoßen.

Zwei Beamte sowie der 47 Jahre alte Fahrer des Jeeps und sein 10-jähriger Sohn wurden verletzt. Nach Polizeiangaben kamen alle in Krankenhäuser, über die Schwere der Verletzungen wurde nichts mitgeteilt. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt. Den Schaden gab die Polizei mit 35.000 Euro an.