Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Melsungen

Bei einem Verkehrsunfall in Melsungen sind vier Menschen verletzt worden, die Unfallverursacherin schwer. Die 64-jährige Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem auf dem Dach liegenden Auto befreit werden.

Zerbeulte Karosserien, abgefallene Stoßstangen, verstreute Windschutzscheibensplitter: Die Straße in der Innenstadt von Melsungen (Schwalm-Eder) glich am Donnerstagmorgen einem Trümmerfeld. Bei dem Unfall mit insgesamt sechs Beteiligten wurde nach Angaben der Polizei eine 64-Jährige schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreit werden und wurde von einem Rettungshubschrauber in das Kasseler Klinikum geflogen. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Bei dem Unfall mit sechs beteiligten Autos streifte die 64 Jahre alte Autofahrerin zunächst aus unbekannten Gründen den neben ihr fahrenden Wagen einer 23-Jährigen. Dann fuhr die 64-Jährige offenbar ungebremst weiter und auf das am Stauende einer Kreuzung wartende Fahrzeug eines 23-Jährigen auf. Die 64-Jährige geriet anschließend mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit dem Auto einer 39-Jährigen zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 64-Jährigen herumgeschleudert und blieb auf dem Dach liegen.

Schaden von rund 60.000 Euro

Der Wagen des 23-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Pkw eines 48-Jährigen geschoben und kippte dabei auf die Seite. Der Wagen des 48-Jährigen wurde gegen ein vor ihm stehendes Auto eines 67-jährigen geschoben.

Der Bereich um die Unfallstelle wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeigen beträgt rund 60.000 Euro.

