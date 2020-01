Bei einem Brand im Kreis Waldeck-Frankenberg sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ihr Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Vier Verletzte bei Wohnhausbrand [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Das Feuer in dem Wohnhaus in Bromskirchen (Waldeck-Frankenberg) brach am Samstagmorgen gegen 7.20 Uhr aus. Ein Nachbar bemerkte den Brand und alarmierte die Rettungskräfte. Nach Polizeiangaben stand das Fachwerkhaus wenig später komplett in Flammen.

Eine Frau schwer verletzt

Alle Bewohner konnten das Haus aus eigener Kraft verlassen, vier Menschen wurden jedoch verletzt. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser verhindern. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.

Sendung: hr-iNFO, 18.01.2020, 10 Uhr