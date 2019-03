Rauch in ICE - vier Verletzte

Nothalt in Frankfurt

Vier Zugbegleiter haben sich in einem ICE von Dortmund nach München eine Rauchgasvergiftung zugezogen. In einer Bordtoilette schlug ein Alarm an. Daraufhin mussten rund 300 Fahrgäste am S-Bahnhof Frankfurt-Niederrad aussteigen.

Der Fahrer des ICE 1221 von Dortmund nach München hielt den Zug am Donnerstag gegen 10.40 Uhr außerplanmäßig am S-Bahnhof Frankfurt-Niederrad an. Sämtliche rund 300 Fahrgäste stiegen vorsichtshalber aus.

In einer der Bordtoiletten sei zuvor ein Rauchmelder aufgrund eines Schwelbrands angegangen, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei. Rauch habe sich in dem Wagen ausgebreitet. Die Zugbesatzung rief die Feuerwehr.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Am Bahnhof in #Niederrad sind wir im Einsatz. Es gab eine Rauchentwicklung in einem ICE der @DB_Presse . Der Zug wurde vorsorglich geräumt und durch uns kontrolliert. Wir konnten nichts feststellen und haben mehrere Personen untersucht, die Rauch eingeatmet hatten. ^tg [zum Tweet]

Die Feuerwehrleute machten sich auf die Suche, wie es zu dem Schwelbrand kam - zunächst erfolglos. "Wir konnten nichts feststellen und haben mehrere Personen untersucht, die Rauch eingeatmet hatten", meldete die Frankfurter Feuerwehr um 11.18 Uhr auf Twitter.

Vier Zugbegleiter mit Rauchgasvergiftung in Klinik

Die Bahn ließ die Passagiere des ICE in Bussen zum Hauptbahnhof bringen oder mit der S-Bahn dorthin fahren. Von dort sollten sie weiterreisen.

Einige von ihnen klagten über Atembeschwerden. Vier Zugbegleiter hatten sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen - zwei von ihnen so schwer, dass sie in ein Krankenhaus kamen. Rettungssanitäter versorgten die beiden anderen am Bahnsteig ausreichend. Reisende verletzten sich nach Erkenntnissen der Bundespolizei nicht.

Technischer Defekt in elektrischer Anlage

Die Feuerwehr Frankfurt lokalisierte als Quelle des dichten Rauchs eine elektrische Anlage in der betroffenen Toilette. Dort habe es einen technischen Defekt gegeben. Eine Fremdeinwirkung schlossen die Einsatzkräfte aus.

Bundespolizei und Feuerwehr sperrten den Bahnhof Niederrad während des Einsatzes für etwa eine halbe Stunde. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 33 Zügen zu Verspätungen.