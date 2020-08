Bei einem schweren Unfall auf der B275 sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein achtjähriges Mädchen. Die Bundesstraße blieb vier Stunden lang gesperrt.

Auf der Bundesstraße 275 bei Idstein (Rheingau-Taunus) sind am Samstag gegen 20 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen zum Teil schwer verletzt.

Ein 33-jähriger Mann, der mit seiner achtjährigen Tochter unterwegs war, kam laut Polizeibericht vom Sonntag auf nasser Fahrbahn mit seinem Transporter ins Schleudern. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Auto zusammen, in dem ein 35 Jahre alter Mann und seine 32 Jahre alte Beifahrerin saßen. Ihr Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert.

Alle Unfallbeteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr bestehe bei keinem von ihnen, teilte die Polizei mit. Das Mädchen konnte noch in der Nacht entlassen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 80.000 Euro. Wegen der Aufräumarbeiten blieb die B275 in Höhe der Ausfahrt Idstein-Wörsdorf vier Stunden lang gesperrt.

Sendung: YOU FM, 16.08.2020, 9 Uhr