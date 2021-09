Ein Pkw ist in Langen mit einem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen. Dabei gab es mehrere Verletzte. Der Busfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Langen (Offenbach) am Montagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Auto beim Linksabbiegen von der südlichen Ringstraße in die Zimmerstraße mit dem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen, wie die Polizei Südhessen mitteilte.

Dabei wurden zwei Businsassen, der Fahrer des Autos und der Busfahrer verletzt. Letzterer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren zur Unfallaufnahme im Einsatz. Die Ringstraße wurde dafür zwischenzeitlich gesperrt.