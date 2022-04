Die Feuerwehr im Einsatz in Offenbach.

Die Feuerwehr im Einsatz in Offenbach. Bild © 5vision.media

Bei einem Wohnungsbrand in Offenbach sind vier Menschen verletzt worden. Die Brandwohnung ist unbewohnbar und der Schaden hoch.

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Offenbach ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Den Schaden schätzte sie auf mehr als 100.000 Euro.

Den Beamten zufolge wurde der Brand gegen 3 Uhr gemeldet. Rauchgas sei durch das Treppenhaus gezogen. Dadurch seien sowohl der Bewohner der Brandwohnung als auch drei Nachbarn verletzt worden. Alle kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.