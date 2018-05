Ein vier Jahre alter Junge ist in der Hofheimer Rhein-Main-Therme ums Leben gekommen. Ein Badegast entdeckte das leblose Kind im Wasser.

Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus: Ein vierjähriger Junge ist am Pfingstsonntagmittag in einem Schwimmbecken der Rhein-Main-Therme in Hofheim (Main-Taunus) offenbar ertrunken. Ein Badegast entdeckte den leblosen Körper im Wasser, wie die Polizei am Montag auf Nachfrage bestätigte.

In Frankfurter Klinik gebracht

Das Kind, das mit seiner Familie in dem Wellness- und Erlebnisbad war, wurde umgehend in eine Frankfurter Klinik gebracht. Reanimationsversuche blieben jedoch erfolgslos.

"Wir vermuten einen Unglücksfall. Hinweise auf Fremdverschulden liegen keine vor", sagte ein Sprecher der Wiesbadener Polizei zu hessenschau.de. Ob die Leiche des Jungen obduziert wird, war zunächst unklar. Weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Dienstags bekannt gegeben werden.

