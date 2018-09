Vierjähriges Kind zündelt: Feuer in Mehrfamilienhaus

Zwölf Verletzte in Fulda

Ein vierjähriges Kind hat wohl versehentlich das Feuer in einem Fuldaer Mehrfamilienhaus gelegt, bei dem zwölf Menschen verletzt wurden. Unter anderem kamen nach dem Brand zwei Kleinkinder ins Krankenhaus.

Das vierjährige Kind versuchte offenbar eine Kerze anzuzünden. Dabei soll es den Brand ausgelöst haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtete. Beim Zündeln hatte das Feuer am Mittwoch auf das Inventar der Wohnung in dem Fuldaer Mehrfamilienhaus übergriffen.

Bei dem Wohnungsbrand waren zwölf Menschen verletzt worden. Sechs Hausbewohner, darunter zwei Kleinkinder, mussten ins Krankenhaus gebracht werden, sechs weitere Bewohner wurden vor Ort behandelt. Sie hätten Rauchgas eingeatmet, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer hatte sich ausgebreitet und dabei auch eine darüber liegende Wohnung sowie das Dach des Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro.

