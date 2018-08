Innerhalb weniger Stunden haben sich auf hessischen Straßen drei Autos überschlagen. Nur einmal kamen die Beteiligten glimpflich davon. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Fahrerflucht.

Am frühen Freitagmorgen überschlug sich auf der A6 zwischen dem Viernheimer Kreuz und dem Viernheimer Dreieck ein Pkw. Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor acht Uhr. Der Fahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie ein Sprecher der Polizei hessenschau.de sagte.

Rettungseinsatz auf der A6 Bild © Priebe/pr-video

Über die Ursache und den Unfallhergang konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Allerdings geht die Polizei davon aus, dass noch ein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein müsse. Deswegen ermitteln die Beamten auch wegen Fahrerflucht. Während der Bergungsarbeiten war nur der linke Fahrstreifen befahrbar, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Frau nach Überschlag lebensgefährlich verletzt

Bereits am Donnerstagabend kam es auf der A5 bei Grünberg (Gießen) ebenfalls zu einem schweren Unfall, bei dem sich auch ein Auto überschlug. Die 53 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Göttingen in Niedersachsen zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Gießen geflogen. Das teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit.

Unfall auf der A5 Bild © Polizei Mittelhessen

Demnach wechselte ein Lkw gegen 19 Uhr in Höhe der Raststätte Reinhardshain von der rechten auf die mittlere Spur. Der dahinter fahrende Pkw wich daraufhin auf die linke Spur aus, übersah dabei jedoch das Auto der Frau. Diese konnte den Aufprall zwar noch verhindern, kam aber ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der Lkw und der andere Pkw fuhren in nördlicher Richtung davon.

Die Polizei fahndete bislang erfolglos nach den beiden Fahrzeugen, ein Verfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Die A5 war zwischen dem Dreieck Reiskirchen und Grünberg in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt.

Vier junge Frauen kommen glimpflich davon

Ebenfalls am Donnerstagabend überschlug sich zwischen Seligenstadt und Zellhausen (Offenbach) ein weiterer Pkw, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 48-Jähriger fuhr demnach gegen 21 Uhr mit seinem Ford Mondeo über eine Kreuzung. Dort stieß er mit einem von rechts kommenden Peugeot zusammen, in dem vier junge Frauen saßen. Der Peugeot überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte an der Unfall-Kreuzung zwischen Seligenstadt und Zellhausen Bild © Martin Kania (hr)

Für die 19 Jahre alte Fahrerin des Peugeot sowie ihre drei gleichaltrigen Mitfahrerinnen ging der Unfall einigermaßen glimpflich aus – sie verletzten sich nur leicht. Nach ersten Erkenntnissen soll der Ford-Fahrer eine rote Ampel missachtet und unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Er musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben.

Sendung: hr-iNFO, 24.08.2018, 7 Uhr