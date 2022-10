Zeugenaussagen zufolge sollen zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit durch Viernheim gerast sein. Einer der beiden erwischt eine Radfahrerin und verletzt sie schwer.

In Viernheim (Bergstraße) ist eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden - offenbar in Folge eines Autorennens. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen vor Ort berichtet, dass zwei Autos mit "wesentlich erhöhter Geschwindigkeit" an der Unfallstelle unterwegs gewesen seien.

Beide Fahrer flüchtig

Das erste Auto habe der 56-Jährigen in einem Kreuzungsbereich noch ausweichen können, der zweite Fahrer habe sie aber frontal erwischt. Die Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrer flüchteten von der Unfallstelle.