Vögel ziehen in den Süden

Vogelschutzwarte Vögel ziehen in den Süden

Die Zugvögel starten wieder in Richtung Süden.

Derzeit seien größere Schwärme an Staren zu beobachten, hieß es von der hessischen Vogelschutzwarte in Gießen. Auch Kraniche seien bereits vereinzelt auf ihrem Durchzug ins Winterquartier zu sehen. Für den Flug in Richtung Süden sammelten sich auch die Rotmilane.