Die Frau starb noch am Unfallort. Bild © osthessen-news.de

Die Bewohnerin eines Altensheims ist auf einer Regionalbahnstrecke im Vogelsberg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die demente Frau war als vermisst gemeldet.

Eine 76 Jahre alte Bewohnerin eines Altenheims in Bad Salzschlirf (Fulda) ist am Freitagnachmittag ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war die demente Frau bereits am Mittag als vermisst gemeldet worden, als gegen 14 Uhr die Nachricht einer Person im Gleis im Bereich Wartenberg (Vogelsberg) einging.

Obwohl die Meldung sofort an die zuständigen Stellen weitergeleitet worden sei, habe sich das Unglück nicht mehr verhindern lassen, berichtete der Polizeisprecher: "Nur Sekunden später kam die Mitteilung, dass auf der Strecke eine Person überfahren wurde und gestorben ist."

Viele Schulkinder im Zug

Dabei handelte es sich um die vermisste Altenheimbewohnerin. Die Polizei geht nach aktuellem Stand von einem Unglück aus. Die Insassen der Regionalbahn – viele davon Schulkinder – seien bei dem Vorfall unverletzt geblieben.

Die eingleisige Regionalbahnstrecke, die Fulda und Gießen verbindet, wurde von 14 bis 17 Uhr gesperrt.