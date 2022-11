Vom 1. Dezember an darf aus Bächen und Seen im Vogelsberg wieder Wasser entnommen werden. Der Kreis hob nach eigenen Angaben sein im Juni erlassenes Verbot wieder auf.

"Die Lage bei den Wasserständen der Oberflächengewässer hat sich durch die Niederschläge in den vergangenen Wochen spürbar erholt", so Umweltdezernent Mischak (CDU). Mit dem Entnahmeverbot wollte der Kreis die durch Trockenheit belasteten Gewässer schützen.

Das Grundwasser hingegen hat sich in Hessen nach Angaben des Landesamts für Umwelt noch nicht erholt. An vielen Messstellen ist das für die Jahreszeit übliche Niveau weiterhin deutlich unterschritten. Der Sommer war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Hessen der zweitwärmste und der trockenste seit Beobachtungsbeginn.