Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Heftiger Regen hat im Vogelsbergkreis Felder und Straßen überschwemmt. Zahlreiche Keller sind vollgelaufen. Die Feuerwehr arbeitet unter Hochdruck, Wetter-Besserung ist erst einmal nicht in Sicht.

Der Vogelsbergkreis kämpft nach Dauerregen in der Nacht auf Mittwoch mit Überschwemmungen in einigen Gemeinden. Mehrere Flüsse traten über die Ufer, Straßen und Gräben wurden überflutet. Die Feuerwehr musste ausrücken und Keller auspumpen. Besonders betroffen waren Romrod und Schwalmtal.

Zudem waren mehrere Straßen unbefahrbar, die B49 musste gesperrt werden. Ab 9.30 Uhr rückten 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, um in 18 Einsätzen die Wassermassen zu bändigen. Zwei Menschen mussten auf einer überfluteten Landstraße aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Erst ab dem Wochenende kein Regen mehr

Die Arbeiten waren auch am Mittwochmittag noch nicht abgeschlossen. "Wir versuchen, Herr der Lage zu werden", sagte Oliver Rabe, Stadtbrandinspektor aus Romrod. Er hoffte, dass die Einsätze am Nachmittag beendet seien.

Wetter-Besserung ist aber erst einmal nicht in Sicht. Bis Freitag bleibt es im Vogelsbergkreis regnerisch. Wie die hr-Wetterredaktion berichtet, sind die Mengen aber nicht mehr so drastisch wie am Mittwochmorgen. Erst ab dem Wochenende wird es trockener.

Sendung: hr-iNFO, 11.03.2020, 15.00 Uhr