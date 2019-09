Wenn an diesem Freitag in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Herbstferien beginnen, wird es auf den Autobahnen und am Flughafen Frankfurt voll.

"Von Freitag bis Sonntag sind hier die Großkampftage", sagte Reza Ahmari, der Sprecher der Bundespolizeidirektion am Frankfurter Flughafen. Die Bundespolizei habe die Sicherheitsdienstleister sensibilisiert, "Mann und Maus zu mobilisieren", erklärte Ahmari am Donnerstag. Dennoch empfahl er den Passagieren, sich möglichst frühzeitig vor dem Abflug am Flughafen einzufinden - durchaus noch früher als die meist angegebenen zweieinhalb Stunden.

Volle Autobahnen erwartet zum Ferienstart das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil. Hauptreisetag sei der Freitag, teilten die Experten am Donnerstag mit. Auf den wichtigsten hessischen Autobahnen sei das Staurisiko dann besonders erhöht.