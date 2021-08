Die A5 ist am Nachmittag nahe Alsfeld nach einem Unfall mit neun Autos voll gesperrt worden. Ein Wagen brannte. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.

In den Unfall auf der A5 in Richtung Norden zwischen Homberg/Ohm und Alsfeld (Vogelsberg) waren Angaben der Polizei zufolge neun Fahrzeuge verwickelt. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag.

17 Menschen sind laut Feuerwehr verletzt, 14 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Drei Menschen seien schwerverletzt. Unter den Verletzten seien auch Familien mit Kindern.

Auto komplett ausgebrannt

Eines der beteiligten Fahrzeuge sei in Brand geraten und schließlich komplett ausgebrannt. "Es war keiner mehr im Fahrzeug drin, eingeklemmt war auch niemand", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Laut Polizei war ein Gutachter vor Ort, um die Unfallursache zu klären. Der Schaden soll sich auf ungefähr 200.000 Euro belaufen.

Vollsperrung, 15 Kilometer Stau

"Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind schon vor Ort und teilweise noch auf der Anfahrt. Bitte Rettungsgasse freihalten. Aktuell ist die BAB 5 in beide Richtungen voll gesperrt", hieß es in einer ersten Mitteilung. Kurz vor 17.30 Uhr wurde die Sperrung in Richtung Süden dann aufgehoben. Nach der Freigabe lief der Verkehr in Richtung Frankfurt am frühen Abend langsam wieder an.

Richtung Norden blieb die Sperrung bestehen. Zwischen der Raststätte Rimberg und der Abfahrt Alsfeld-West bildete sich zwischenzeitlich ein 15 Kilometer langer Stau. Die Polizei empfahl, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren: In Richtung Kassel über die U27 ab Homberg/Ohm.

Hinweis: In einer ersten Meldung hieß es, es seien 14 Menschen verletzt. Die Feuerwehr hat diese Zahl inzwischen auf 17 erhöht. Die Zahl der beteiligten Autos wurde von zwölf auf neun nach unten korrigiert.

Sendung: hr-iNFO 08.08.2021, 18 Uhr