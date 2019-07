Bei einem Auffahrunfall auf der A67 bei Rüsselsheim sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahn wurde vorübergehend voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A67 zwischen Rüsselsheim-Ost und dem Mönchhof-Dreieck sind am Montagnachmittag eine Frau und ein Mann tödlich verletzt worden. Die beiden Insassen eines Autos fuhren aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw auf, teilte die Polizei mit.

Beide wurden schwer verletzt und starben noch an der Unfallstelle. "Die Beschädigungen sowohl am Lkw als auch am Auto sind nicht so schwer, dass man gleich solche Folgen erwarten würde", sagte Polizeisprecher Bernd Hochstädter.

Ladung für tödliche Verletzung verantwortlich?

Als Ursache für die Schwere der Verletzungen vermutet die Polizei deswegen, dass Gepäck oder andere Gegenstände in die Fahrerkabine geschleudert wurden. Das Auto hatte viel Ladung.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Die A67 wurde am betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Für wie lange, war zunächst unklar.

Sendung: hr3, 01.07.2019, 17.00 Uhr