Fußgänger stirbt nach Unfall mit Auto in Frankfurt

In Frankfurt ist ein 27 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen. Er wurde von dem Wagen eines 23-Jährigen erfasst. Rettungskräfte versuchten, den Schwerverletzten noch wiederzubeleben - doch erfolglos.

Im Frankfurter Stadtteil Oberrad hat sich am frühen Sonntagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Ein 23-Jähriger war gegen 1.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 43 von Offenbach kommend Richtung Frankfurt-Innenstadt unterwegs.

In Höhe des Hotels Gerbermühle erfasste er mit seinem Fahrzeug in der Dunkelheit einen 27-Jährigen. Dieser war zu Fuß unterwegs. Nach Angaben der Polizei versuchten Rettungskräfte den Mann wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer musste wegen eines Schocks behandelt werden. Wie genau sich der Unfall ereignete, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt die konkreten Hintergründe.

