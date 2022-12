In der Gießener Straße in Lich (Gießen) hat eine Autofahrerin am Mittwochmorgen einen 16-Jährigen übersehen, der die Fahrbahn überquerte.

Nach Polizeiangaben wurde der Jugendliche beim Zusammenstoß leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.