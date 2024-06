Mehr als tausend Fans der belgischen Fußball-Nationalmannschaft haben in Frankfurt den zentralen Opernplatz in Beschlag genommen. Vor dem Spiel gegen die Slowakei wird dort schon kräftig gefeiert. Am Abend steigt die erste Partie dieser EM in Frankfurt.

Audiobeitrag Audio Belgische Party in Frankfurt Audio Unschwer zu erkennen, wem diese Männer am Abend die Daumen drücken. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Am Montagabend steigt in Frankfurt das erste von fünf EM-Spielen im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Die Farbe Rot dürfte auch dominieren, wenn dort um 18 Uhr die Begegnung zwischen Belgien und der Slowakei angepfiffen wird. Die Anhänger der "Red Devils", wie die belgische Nationalmannschaft genannt wird, haben sich im Vorfeld des Spiels bereits in der Stadt breit gemacht und bringen sich auf Temperatur für das Duell der Gruppe E.

Auf dem zentralen Opernplatz in der Innenstadt versammelten sich nach Polizeiangaben am Mittag rund 1.800 belgische Fans und veranstalteten ihre eigene Pre-Match-Party. Friedlich und laut präsentierten sie sich dort, besondere Vorfälle gab es bis zum Nachmittag nicht.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Um 15 Uhr setzte sich ein Großteil des belgischen Feiertross in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung, um dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Waldstadion zu fahren. Dort muss den ganzen Tag über mit großen Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein. Insgesamt befinden sich laut Polizei rund 7.000 belgische Fans im Stadtgebiet und auf dem Weg zum Stadion.

Erstes von fünf EM-Spielen in Frankfurt

Die Favoritenrolle, die den Belgiern auch auf dem Rasen zuteil wird, haben die Fans in der Stadt angenommen und gerechtfertigt. Rot prägt in den Stunden vor dem Anpfiff das Stadtbild. Fans aus der Slowakei wurden eher in kleineren Gruppen gesichtet, beispielsweise auf dem Römerberg in der Innenstadt. Auch dort blieb zunächst alles friedlich.

Erstmal stärken: Slowakische Fußballfans auf dem Frankfurter Römerberg. Bild © Ariane Wick (hr)

In Frankfurt finden bei dieser EM fünf Spiele statt, darunter das Gruppenspiel der deutschen Nationalelf gegen die Schweiz am kommenden Sonntag (21 Uhr) sowie ein Achtelfinale am 1. Juli um 21 Uhr.

EM-Fans bringen das Gefühl zurück

Die bisherigen Eindrücke aus den Spielstädten nähren die Hoffnung auf eine Neuauflage des Sommermärchens von 2006. Zwar gab es gewaltsame Zusammenstöße wie am Sonntag in Gelsenkirchen zwischen Anhängern des englischen Teams und der serbischen Nationalmannschaft . Die meisten Fans feiern bislang aber eine große Party.

Beeindruckende Bilder von gemeinsam feiernden Albanern und Italienern fluteten die sozialen Netzwerke ebenso wie Aufnahmen einer gigantischen, orangen Masse, die im Vorfeld der Partie zwischen den Niederlanden und Polen tanzend und singend durch Hamburg schob. Zumindest in dieser Hinsicht könnten sich (nicht nur) die belgischen Anhänger noch etwas von den Nachbarn aus den Niederlanden abschauen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

120.000 Zuschauer am ersten Wochenende auf Frankfurter Fanmeile

Verfolgen können Fußballliebhaber die Spiele auch auf der Fanmeile am Frankfurter Mainufer. Das haben am ersten EM-Wochenende insgesamt 120.000 Menschen getan, wie die Frankfurter Polizei am Montag bilanzierte. Zum Auftaktspiel der Deutschen gegen Schottland am Freitag waren es in der Spitze rund 32.000 Menschen gleichzeitig.