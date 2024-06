Fünf EU-Wahlplakate in Gemünden beschädigt

Unbekannte haben insgesamt fünf EU-Wahlplakate in Gemünden (Vogelsberg) durch Farbe und Feuer beschädigt.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag wurden vier mit Farbe beschmierte Plakate am Montag festgestellt. An einer Laterne wurde ein Plakat entzündet. Dieser Schaden wurde am Sonntag gemeldet.