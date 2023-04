Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Hanau sind acht Menschen teils schwer verletzt worden. Ein anderer Fahrer hatte dem Bus die Vorfahrt genommen.

Acht Menschen sind in Hanau verletzt worden, weil ein Linienbus der Hanauer Straßenbahn (HSB) stark bremsen musste. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Bus sei am Montag auf Höhe der Karl-Rehbein-Schule in Richtung Freiheitsplatz unterwegs gewesen, als ihm offenbar ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Gebrochene Scheibe im Bus fügt Passagieren Schnittwunden zu

Ein 35 Jahre alter Mann aus Hammersbach (Main-Kinzig) steuerte demnach seinen Kleintransporter von der Eberhardstraße in Richtung Nordstraße. Dort an der Kreuzung war allerdings der HSB-Bus unterwegs - und hatte eigentlich Vorfahrt. Der 30 Jahre alte Busfahrer musste laut Polizei bremsen und konnte damit verhindern, dass die Fahrzeuge zusammenstoßen.

Allerdings verletzten sich mehrere Insassen im Bus: Sieben Frauen und ein Mann im Alter von 19 bis 68 Jahren erlitten teils schwere Verletzungen. Die Polizei sprach von Prellungen und Schnittwunden durch eine im Bus geplatzten Scheibe. Sieben der acht Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Fahrer begeht Fahrerflucht - aber kommt zurück

Der Transporterfahrer soll nach dem Unfall weitergefahren, kurz darauf aber umgekehrt und zur Unfallstelle zurückgefahren sein. Trotz der Rückkehr ermittele man nun auch wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Polizei Südosthessen bittet daher, dass sich Zeugen des Unfalls bei ihnen melden sollen.