Ein 53 Jahre alter Radfahrer ist in Offenbach von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 34-jährige Lkw-Fahrer am Freitag auf der B45 die Vorfahrt missachtet, als er nach rechts in Richtung Babenhausen abbiegen wollte. Er übersah dabei den Radfahrer, der aus dieser Richtung kam.