Wabern Einbruch in Schulhaus

Beim Einbruch in ein Schulhaus in Wabern haben Unbekannte am Sonntag einen hohen Schaden angerichtet.

Nach Angaben der Polizei vom Montag brachen die Täter in mehrere Gebäude ein, beschädigten Türen und Fenster und stahlen an mehreren Orten Bargeld. Den Schaden am Gebäuden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.