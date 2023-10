Waffen aus Burg in Mühltal gestohlen

Bei einem Einbruch in die Burg Frankenstein in Mühltal (Darmstadt-Dieburg) haben Unbekannte mittelalterliche Waffen gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war bereits vor zwei Wochen in einen Turm eingebrochen worden. Das Fehlen der Waffen, darunter ein Schwert und eine Lanze, sei allerdings erst am Wochenende bemerkt worden.